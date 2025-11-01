«Динамо» при Карпине выиграло 4 из 14 матчей в Мир РПЛ. Побед нет с сентября
«Динамо» больше месяца не выигрывает в чемпионате.
Серия «Динамо» без побед в Мир РПЛ достигла четырех матчей.
Команда тренера Валерия Карпина сегодня разделила очки с «Рубином» (0:0) в 14-м туре. Казанцы с 58-й минуты выступали в меньшинстве.
В последний раз московский клуб побеждал в чемпионате 26 сентября, с тех пор – две ничьих и два поражения.
В общей сложности при Карпине «Динамо» провело 14 игр в Мир РПЛ и одержало всего 4 победы. Также у команды 5 поражений и 5 ничьих.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
