«Динамо» при Карпине выиграло 4 из 14 матчей в Мир РПЛ. Побед нет с сентября

«Динамо» больше месяца не выигрывает в чемпионате.

Серия «Динамо» без побед в Мир РПЛ достигла четырех матчей.

Команда тренера Валерия Карпина сегодня разделила очки с «Рубином» (0:0) в 14-м туре. Казанцы с 58-й минуты выступали в меньшинстве.

В последний раз московский клуб побеждал в чемпионате 26 сентября, с тех пор – две ничьих и два поражения.

В общей сложности при Карпине «Динамо» провело 14 игр в Мир РПЛ и одержало всего 4 победы. Также у команды 5 поражений и 5 ничьих.

