«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:45
«Крылья Советов» сыграют в гостях с «Динамо» Махачкала в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Анжи-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 14 тур
1 ноября 14:45, Анжи-Арена
