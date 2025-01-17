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  • Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м
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Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м

Латыпов, Халили и Смольский пробегут спринт на Кубке Содружества в Демино.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Спринт, мужчины

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Роман Еремин

2. Александр Корнев

3. Рустам Каюмов

4. Антон Смольский (Беларусь)

5. Петр Пащенко

6. Эдуард Латыпов

7. Карим Халили

8. Иван Колотов

9. Максим Воробей (Беларусь)

13. Евгений Сидоров

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

18. Даниил Серохвостов

20. Антон Бабиков

22. Кирилл Бажин

23. Александр Логинов

30. Кирилл Стрельцов

31. Ильназ Мухамедзянов

32. Никита Лобастов (Беларусь)

37. Евгений Емерхонов

39. Александр Поварницын

45. Никита Поршнев

48. Максим Цветков

49. Иван Тулатин (Беларусь)

54. Андрей Вьюхин

58. Денис Иродов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Ильназ Мухамедзянов
logoКирилл Стрельцов
Евгений Сидоров
Роман Еремин
logoсборная России
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Логинов
logoНикита Поршнев
logoПетр Пащенко
Иван Колотов
Денис Иродов
logoКубок Содружества
Андрей Вьюхин
Александр Корнев
logoЭдуард Латыпов
logoДаниил Серохвостов
logoМаксим Воробей
Кирилл Бажин
Антон Смольский
Иван Тулатин
спринт
Евгений Емерхонов
logoМаксим Цветков
logoДмитрий Лазовский
сборная Беларуси
Рустам Каюмов
logoКарим Халили
logoНикита Лобастов
logoАлександр Поварницын
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