Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м

Латыпов, Халили и Смольский пробегут спринт на Кубке Содружества в Демино.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 4-й этап Демино Спринт, мужчины Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». Старт-лист 1. Роман Еремин 2. Александр Корнев 3. Рустам Каюмов 4. Антон Смольский (Беларусь) 5. Петр Пащенко 6. Эдуард Латыпов 7. Карим Халили 8. Иван Колотов 9. Максим Воробей (Беларусь) 13. Евгений Сидоров 17. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 18. Даниил Серохвостов 20. Антон Бабиков 22. Кирилл Бажин 23. Александр Логинов 30. Кирилл Стрельцов 31. Ильназ Мухамедзянов 32. Никита Лобастов (Беларусь) 37. Евгений Емерхонов 39. Александр Поварницын 45. Никита Поршнев 48. Максим Цветков 49. Иван Тулатин (Беларусь) 54. Андрей Вьюхин 58. Денис Иродов