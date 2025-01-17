Медведев о Ротенберге: «Тренер на месте – значит, кредит доверия есть. Разговор со штабом и лидерами СКА будет сегодня. Результат неудовлетворительный»
В четверг СКА дома проиграл «Северстали» со счетом 4:7. На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков в 45 играх.
– Как вы отреагировали на вчерашнее поражение СКА от «Северстали», которое стало для команды четвертым подряд? Был ли разговор с командой?
– Разговор я перенес на сегодня и с тренерским штабом, и с лидерами команды. Ясно, что результат неудовлетворительный.
Я не припоминаю, когда СКА за два месяца до конца регулярного сезона находился так низко. Внутреннюю кухню мы будем раскрывать в конце сезона, сейчас же команда будет делать все необходимое, чтобы исправить ситуацию.
– Кредит доверия у Романа Борисовича (Ротенберга) есть? До конца сезона он доработает?
– Пока тренер на своем месте – это означает, что кредит доверия к нему есть. Когда его на этом месте нет – значит, кредит доверия исчерпан. Именно так это работает, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
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