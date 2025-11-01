«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит? 2964 голоса Зенит Будет ничья Локомотив Поделитесь c миром своим ответом