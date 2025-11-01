«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 10 тур
1 ноября 15:00, Сити Граунд
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
