Дзюба может получить штраф до 250 тысяч рублей от комитета по этике РФС из-за интервью

Артем Дзюба может быть оштрафован на сумму до 250 тысяч рублей.

Такой штраф форвард «Акрона » может получить, если комитет по этике РФС признает его виновным в нарушении регламента.

Напомним, ранее РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике РФС , «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

По версии РПЛ, Дзюба, возможно, нарушил положения регламента РФС по этике, а именно п. 1 и п. 2 ст. 15.

Там говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

Нарушение по этой статье предполагает штраф до 250 тысяч рублей.

«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»

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