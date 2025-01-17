«Аль-Наср» Роналду на 11 очков отстал от «Аль-Иттихада» Бензема и «Аль-Хилаля» Малкома. Криштиану – 2-й в гонке бомбардиров, у Митровича на 2 гола больше

«Аль-Наср» Криштиану Роналду на 11 очков отстал от лидеров саудовской лиги.

Команда из Эр-Рияда на выезде поделила очки с «Аль-Таавуном » (1:1) в 15-м туре. 39-летний португальский форвард не отметился результативными действиями.

«Аль-Наср » набрал 29 баллов в 15 матчах и занимает 4-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая на 2 очка от «Аль-Кадисии» и на 11 от «Аль-Иттихад Джидда» Карима Бензема и «Аль-Хилаля» Малкома .

В четырех последних матчах команда, которую тренирует Стефано Пиоли, одержала лишь одну победу.

В гонке бомбардиров Роналду делит второе место в Бензема – у них по 11 голов, француз провел на 2 игры меньше. Лидирует Александар Митрович из «Аль-Хилаля», забивший 13 мячей.