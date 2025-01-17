«Аль-Наср» Роналду на 11 очков отстал от «Аль-Иттихада» Бензема и «Аль-Хилаля» Малкома. Криштиану – 2-й в гонке бомбардиров, у Митровича на 2 гола больше
«Аль-Наср» Криштиану Роналду на 11 очков отстал от лидеров саудовской лиги.
Команда из Эр-Рияда на выезде поделила очки с «Аль-Таавуном» (1:1) в 15-м туре. 39-летний португальский форвард не отметился результативными действиями.
«Аль-Наср» набрал 29 баллов в 15 матчах и занимает 4-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая на 2 очка от «Аль-Кадисии» и на 11 от «Аль-Иттихад Джидда» Карима Бензема и «Аль-Хилаля» Малкома.
В четырех последних матчах команда, которую тренирует Стефано Пиоли, одержала лишь одну победу.
В гонке бомбардиров Роналду делит второе место в Бензема – у них по 11 голов, француз провел на 2 игры меньше. Лидирует Александар Митрович из «Аль-Хилаля», забивший 13 мячей.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем