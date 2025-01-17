9 российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус («Спорт-Экспресс»)
9 членов сборной России по спортивной гимнастике претендуют на нейтральный статус.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в декабре 2024-го спортсменки отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастики (FIG).
Среди претенденток на допуск до международных стартов – олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.
На данный момент прошел месяц с подачи заявок, пока информации от международной федерации не поступало.
Первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 23 февраля в немецком Коттбусе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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