9 российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус («Спорт-Экспресс»)

9 членов сборной России по спортивной гимнастике претендуют на нейтральный статус.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », в декабре 2024-го спортсменки отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастики (FIG).

Среди претенденток на допуск до международных стартов – олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова .

На данный момент прошел месяц с подачи заявок, пока информации от международной федерации не поступало.

Первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 23 февраля в немецком Коттбусе.