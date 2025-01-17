Татьяна Тарасова: «Загитова и Медведева попробуют себя в разных направлениях и найдут себя. И где бы они ни работали, они будут работать очень хорошо»

Тарасова считает, что Загитова и Медведева найдут себя в жизни после спорта.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт».

«Я не удивлена тому, что Алина Загитова победила в этой номинации конкурса», – сказала Тарасова , оценивая выбор читателей агентства.

«Мне кажется, что Алина и Евгения Медведева после завершения карьеры ищут себя (в различных сферах). Они способные и позитивные девушки. Думаю, что они попробуют себя в разных направлениях и найдут себя. И где бы они ни работали, они будут работать очень хорошо», – добавила заслуженный тренер СССР.