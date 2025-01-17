Татьяна Тарасова: «Загитова и Медведева попробуют себя в разных направлениях и найдут себя. И где бы они ни работали, они будут работать очень хорошо»
Тарасова считает, что Загитова и Медведева найдут себя в жизни после спорта.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт».
«Я не удивлена тому, что Алина Загитова победила в этой номинации конкурса», – сказала Тарасова, оценивая выбор читателей агентства.
«Мне кажется, что Алина и Евгения Медведева после завершения карьеры ищут себя (в различных сферах). Они способные и позитивные девушки. Думаю, что они попробуют себя в разных направлениях и найдут себя. И где бы они ни работали, они будут работать очень хорошо», – добавила заслуженный тренер СССР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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