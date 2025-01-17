«Локомотив» подготовил экспертизу по интервью Дзюбы на 50 страницах для комитета по этике РФС
«Локомотив» подготовил лингвистическое исследование интервью Артема Дзюбы.
Напомним, ранее РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике РФС, «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».
К письму от РПЛ в комитет по этике приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью. Экспертизу провели по инициативе «Локомотива».
«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)
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