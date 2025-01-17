«Локомотив» подготовил экспертизу по интервью Дзюбы на 50 страницах для комитета по этике РФС

«Локомотив» подготовил лингвистическое исследование интервью Артема Дзюбы.

Напомним, ранее РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике РФС , «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

К письму от РПЛ в комитет по этике приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью. Экспертизу провели по инициативе «Локомотива ».

«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»

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