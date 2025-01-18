Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол, сделал ассист и отразил 40 бросков в игре против «Баффало». Он 1-й голкипер в истории НХЛ с 1+1 в матче
Алекс Неделькович – первый голкипер в истории НХЛ с голом и передачей в матче.
Вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).
Также он отразил 40 бросков из 42 и был признан первой звездой встречи.
29-летний американец стал первым вратарем в истории лиги, набравшим 1+1 в одной игре.
По 2 (0+2) очка за матч в составе «Питтсбурга» до него набирали 3 вратаря – Мишель Дион (1983 год), Том Баррассо (3 раза – 1989, 1993, 1999) и Уэнделл Янг (1990).
Забить гол ранее удалось только одному вратарю «Пингвинс» – Тристан Джерри отличился в ноябре 2023 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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