Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол, сделал ассист и отразил 40 бросков в игре против «Баффало». Он 1-й голкипер в истории НХЛ с 1+1 в матче

Алекс Неделькович – первый голкипер в истории НХЛ с голом и передачей в матче.

Вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (5:2).

Также он отразил 40 бросков из 42 и был признан первой звездой встречи.

29-летний американец стал первым вратарем в истории лиги, набравшим 1+1 в одной игре.

По 2 (0+2) очка за матч в составе «Питтсбурга » до него набирали 3 вратаря – Мишель Дион (1983 год), Том Баррассо (3 раза – 1989, 1993, 1999) и Уэнделл Янг (1990).

Забить гол ранее удалось только одному вратарю «Пингвинс» – Тристан Джерри отличился в ноябре 2023 года.