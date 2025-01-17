Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Шлинн, Карлссон, Нисканен, Карл, Бреннан, Андерссон пробегут коньковую «разделку» на 10 км
Диггинс и Шлинн пробегут коньковую «разделку» на 10 км на Кубке мира по лыжам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
4-й этап
Ле Рус, Франция
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
5. Мелисса Гал (Франция)
11. Анне Кюлленен (Финляндия)
13. Марта Розенберг (Швеция)
15. Катаржина Янатова (Чехия)
16. Софи Крель (Германия)
19. Катарина Хенниг (Германия)
21. Кертту Нисканен (Финляндия)
23. София Лаукли (США)
25. Фрида Карлссон (Швеция)
27. Виктория Карл (Германия)
29. Джесси Диггинс (США)
33. Астри Ойре Шлинн (Норвегия)
35. Моа Илар (Швеция)
37. Рози Бреннан (США)
39. Эбба Андерссон (Швеция)
41. Пиа Финк (Германия)
43. Тереза Штадлобер (Австрия)
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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