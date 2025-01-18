Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 29 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:2). Победа стала для 25-летнего россиянина 17-й в 29 играх в текущем сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,52).