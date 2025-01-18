  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 29 играх в сезоне
0

Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 29 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:2). 

Победа стала для 25-летнего россиянина 17-й в 29 играх в текущем сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,52). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКаролина
logoПетр Кочетков
logoНХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дорофеев сделал передачу в матче с «Каролиной». У него 7 (5+2) очков в 3 последних играх
18 минут назад
Неделькович – 1-й вратарь в истории, забивавший в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он забросил 4 шайбы на профессиональном уровне
742 минуты назад
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол, сделал ассист и отразил 40 бросков в игре против «Баффало». Он 1-й голкипер в истории НХЛ с 1+1 в матче
1954 минуты назадВидео
Малкин не забил в 5-м матче кряду: 1 бросок и 6 минут штрафа за 15:45 против «Баффало». У него 8+25 в 43 играх
2сегодня, 02:46
НХЛ. «Питтсбург» забил 5 голов «Баффало», «Каролина» одолела «Вегас»
46сегодня, 02:42
Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за силовой в голову нападающему «Филадельфии» Пелингу. Он потеряет 14,8 тысячи долларов
22вчера, 21:52
Мостовой об Овечкине: «Побьет достижение Гретцки в 2025 году, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд»
50вчера, 20:09
«Игра СКА – полный провал. Ротенберг говорит: «Есть над чем работать, исправимся» – работать надо уметь. Построили современный дворец в Петербурге, когда команду начнут строить?» Глазов о 7-м месте армейцев
51вчера, 20:02
«Трактор» выиграл 3 матча подряд, команда Гру – 1-я на Востоке. У «Нефтехимика» 4 поражения кряду и 10-е место
2вчера, 19:41
«Спартак» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Куньлунь». Команда Жамнова – 3-я на Западе
9вчера, 19:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» подписал Клингберга до конца сезона с кэпхитом 1,75 млн долларов. Защитник с 412 очками в 633 играх в НХЛ пропустил больше года из-за операции на бедре
6 минут назад
Свечников сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 15+18 в 46 играх
сегодня, 02:58
Кравец о 0:2 со «Спартаком»: «Куньлунь» сражался весь матч. Поломка стекла немного сбила наш настрой»
сегодня, 02:00
Гру о 4:2: «Лучшим периодом «Трактора» был третий – мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча. В первые два «Нефтехимик» нас переигрывал»
2сегодня, 01:47
Леонтьев о 2:4 с «Трактором»: «Нефтехимик» сражался весь матч, до третьего гола игра была равная. Индивидуальные ошибки сводят на нет труд всей команды»
вчера, 22:05
Зубов о 3:1 с «Динамо»: «Всех болельщиков «Сочи» с победой! Ребята – молодцы, нам противостояла сильная команда»
вчера, 21:28
Форсберг забил 300-й гол в НХЛ, форварду «Нэшвилла» понадобилось 742 матча. Только Сандстрем и Сундин делали это быстрее среди шведов
3вчера, 21:17
Крикунов о 4 поражениях СКА кряду: «Не думаю, что вопрос об отставке Ротенберга стоит на повестке, страшной ситуацию не назвать. Даже у «Локомотива» были неудачные серии»
7вчера, 20:57
Жамнов о 2:0: «У «Куньлуня» много североамериканцев, мы предупреждали, что будут стычки, провокации. «Спартаку» не хватило терпения, чтобы забить в пустые ворота»
вчера, 20:44
Коромыслов – 1-й защитник и 9-й игрок в истории КХЛ, забросивший минимум 1 шайбу за 3 разные команды в одном сезоне. Арсений забил за «Трактор», СКА и «Ладу»
2вчера, 20:30
Рекомендуем