Александр Медведев назвал Санкт-Петербург спортивной столицей России.

– Санкт-Петербург на данный момент превосходит Москву по посещаемости хоккейный матчей. 22 778 зрителей в среднем приходит на матчи СКА против 21 279 зрителей в Москве, если складывать посещаемость матчей ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Говорит ли это о том, что Санкт-Петербург – хоккейная столица России?

– Санкт-Петербург – спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. При этом не нужно забывать и про женский футбол, в котором девочки взяли три титула подряд.

Волейбольный «Зенит», кстати, выдал десятиматчевую победную серию. У команды легендарный тренер, да и сама команда играет в интересный волейбол.

Помимо спортивных достижений, огромное значение имеет организация матчей и наличие инфраструктуры – «Газпром Арена», «СКА-Арена », арена, на которой играет баскетбольный клуб, бывшая «Сибур Арена».

Кроме наличия этих факторов есть многие другие, далеко не мелочи, такие, как комфорт для зрителя, питание и прочее, которые создают возможность не только приходить на спортивные состязания, но и хорошо провести время – концерты перед матчами, различные активности для зрителей разных возрастов.

За этим стоит большая работа, которая дает результат. Для нас важен каждый зритель независимо от его статуса, уровня дохода, возраста. Последнее время мы уделяем пристальное внимание подрастающему поколению, чтобы они не только интересовались спортом, но и сами играли во все эти виды спорта, как это раньше было в Советском союзе, когда мы могли играть во дворе во все игры.

Большинство зрителей становятся любителями не одного вида спорта, а нескольких. Сообщество «Зенит» включает в себя не только профессиональный спорт, но и любительский, а также другие развлечения.

К юбилею мы запустим новую коммуникативную платформу «Общество «Зенит», где каждый найдет себе раздел по интересам, – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев .