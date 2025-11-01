У «Динамо» одна победа в шести последних матчах. Дальше – «Зенит»
«Динамо» одержало лишь одну победу в шести последних матчах во всех турнирах.
Сегодня команда Валерия Карпина разделила очки с «Рубином», игравшим в меньшинстве с 58-й минуты. Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0.
Начиная с 30 сентября московский клуб потерпел три поражения (в том числе по пенальти от «Краснодара» в FONBET Кубке России), два раза сыграл вничью и одержал одну победу.
5 ноября «Динамо» встретится с «Зенитом» в Кубке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
