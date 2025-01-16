14-я разгромная победа «Барсы» в сезоне, «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», «Спартак» расстался с Таварешем, Павлюченкова и Шнайдер в 3-м круге AO, 85-е место Йоханнеса Бо и другие новости

1. «Барселона» разнесла «Бетис» в Кубке Испании – 5:1! Ямаль забил и отдал на Кунде, у Ольмо 2 ассиста, Роке реализовал пенальти. «Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей – в среднем по 3 за игру.

«Атлетико», в свою очередь, выиграл 15-й матч подряд – 4:0 с «Эльче» с дублем Серлота.

2. «Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона – 2:1! Сон и Троссард забили, у Соланке автогол после ошибочно назначенного углового . «Арсенал» отстает от «Ливерпуля» в АПЛ на 4 очка , сыграв на матч больше. «Ньюкасл» обогнал «Челси» и вошел в топ-4.

3. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам , «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик», «Автомобилист» победил «Спартак».

4. Australian Open. Карлос Алькарас разгромил Йошихито Нишиоку во втором круге, Новак Джокович прошел Жайме Фарию. Каспер Рууд вылетел, проиграв Якубу Меньшику.

Анастасия Павлюченкова выбила Анастасию Потапову, Диана Шнайдер прошла Айлу Томлянович.

5. «Спартак» и Томаш Тавареш расторгли контракт по соглашению сторон. Защитник выступал за красно-белых с январе 2023 года и провел 22 матча.

6. «Интер» сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). Миланцы отстают от «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. Команда Индзаги не проигрывает 15 матчей подряд в Серии А.

7. Норвежец Вебьорн Сорум победил в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге, Эмильен Клод – 2-й, Расторгуев – 3-й, а Йоханнес Бо показал худший результат на Кубке мира в карьере – 85-е место.

8. CAS снял отстранение с канадской керлингистки Бриан Харрис, сдавшей положительный тест на лигандрол. Она объяснила попадание допинга в организм интимным контактом с мужем.

9. «Челси» общается с АПЛ по поводу выплаты компенсации за секретные платежи при Абрамовиче агентам Азара, Канте и Керимову за трансферы Виллиана и Это′О. Клуб хочет избежать снятия очков.

10. Александра Трусова находится на третьем месяце беременности , пишет Super.ru. Фигуристка чувствует себя хорошо.

11. Станислав Черчесов останется тренером сборной Казахстана, решили в КФФ. Планируется, что он будет работать до конца отбора к ЧМ-2026. В Казахстанской федерации футбола подтвердили эту информацию.

12. НБА. «Торонто» победил «Бостон», 56 очков Лилларда и Адетокумбо помогли «Милуоки» разгромить «Орландо». Другие результаты – здесь .

13. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:0) в 17-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы выиграли 3-й матч подряд и на 4 очка опережают «Байер». «Боруссия» Дортмунд идет 10-й и отстает на 17 баллов.

14. Криштиану Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта. За сезон он получит 183 млн евро – больше всех среди футболистов, пишет Marca.

15. НХЛ. «Баффало» победил «Каролину», «Миннесота» играет с «Эдмонтоном».

16. В США одобрили законопроект , запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. «За» проголосовали 218 конгрессменов, «против» – 206.

17. «Пари НН» пригласил лучшего медиафутболиста России Василия Маврина на сбор. 35-летний хавбек никогда не играл на профессиональном уровне.

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