Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Эстафета
Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен)
2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Вебьорн Сорум, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)
4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат)
5. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти, Джейк Браун)
6. Финляндия (Якко Ранта, Артту Хейккинен, Теро Сеппяля, Отто Инвениус)
7. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко)
8. Италия (Элия Дзени, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель)
9. Украина (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)
10. Швейцария (Джеймс Пакаль, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Себастьян Штальдер)
11. Чехия (Витеслав Хорниг, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Адам Вацлавик)
12. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Давид Коматц, Патрик Якоб)...
14. Бельгия (Тьерри Лангер, Флоран Клод, Марек Маккелс, Сезар Бове)
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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