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Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию

17 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен)

2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Вебьорн Сорум, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат)

5. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти, Джейк Браун)

6. Финляндия (Якко Ранта, Артту Хейккинен, Теро Сеппяля, Отто Инвениус)

7. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко)

8. Италия (Элия Дзени, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель)

9. Украина (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)

10. Швейцария (Джеймс Пакаль, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Себастьян Штальдер)

11. Чехия (Витеслав Хорниг, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Адам Вацлавик)

12. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Давид Коматц, Патрик Якоб)...

14. Бельгия (Тьерри Лангер, Флоран Клод, Марек Маккелс, Сезар Бове)

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoЛукас Хофер
logoТарас Лесюк
logoДмитрий Пидручный
logoЮстус Штрелов
logoВебьорн Сорум
logoСимон Эдер
logoМихал Крчмарж
logoсборная Германии
logoТеро Сеппяля
logoЙеспер Нелин
logoДанило Ритмюллер
logoЯкко Олави Ранта
logoАнтон Дудченко
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФилипп Наврат
logoФабьен Клод
logoКэмпбелл Райт
logoсборная США
logoОтто Инвениус
logoВиктор Брандт
logoсборная Украины
logoЙоханнес Бо
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Словении
logoМартин Понсилуома
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logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Австрии
logoсборная Чехии
logoФлоран Клод
logoЯков Фак
logoсборная Франции
logoЭмильен Жаклен
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