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  • Никита Медведев: «Мальдивы – примитивный отдых. В России могу гораздо интереснее отдохнуть. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны»
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Никита Медведев: «Мальдивы – примитивный отдых. В России могу гораздо интереснее отдохнуть. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны»

Никита Медведев критично отозвался об отдыхе на Мальдивах.

– Где провели отпуск?

– Дома, в декабре родилась дочка.

– Как вы относитесь к критике, что футболисты уезжают на те же Мальдивы?

– Выбор каждого. Был на Мальдивах один раз – посмотрел, не очень понравилось. Мне больше нравится отдыхать в России, летом очень нравится Сочи. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны.

– Почему?

– Мне нравится климат в Сочи, хороший город – кайф! В каждом городе нашей страны есть хорошие гостиницы, вкусные рестораны и везде есть, что посмотреть. Далеко не во всех странах мира можно отдохнуть, как в Сочи, где тепло и на лыжах можешь покататься. Россия – многогранная страна!

– Чем Мальдивы не понравились?

– Обычный, примитивный, однообразный отдых. Гораздо интереснее могу в России отдохнуть, чем там. Лежать на пляже – не для меня. Максимум – на пять дней можно туда полететь, – сказал вратарь «Пари НН». 

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Медведев
светская хроника
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
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