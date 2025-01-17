Никита Медведев: «Мальдивы – примитивный отдых. В России могу гораздо интереснее отдохнуть. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны»
– Где провели отпуск?
– Дома, в декабре родилась дочка.
– Как вы относитесь к критике, что футболисты уезжают на те же Мальдивы?
– Выбор каждого. Был на Мальдивах один раз – посмотрел, не очень понравилось. Мне больше нравится отдыхать в России, летом очень нравится Сочи. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны.
– Почему?
– Мне нравится климат в Сочи, хороший город – кайф! В каждом городе нашей страны есть хорошие гостиницы, вкусные рестораны и везде есть, что посмотреть. Далеко не во всех странах мира можно отдохнуть, как в Сочи, где тепло и на лыжах можешь покататься. Россия – многогранная страна!
– Чем Мальдивы не понравились?
– Обычный, примитивный, однообразный отдых. Гораздо интереснее могу в России отдохнуть, чем там. Лежать на пляже – не для меня. Максимум – на пять дней можно туда полететь, – сказал вратарь «Пари НН».
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