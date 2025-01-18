Йокич оформил трипл-дабл благодаря передаче из-за спины на Гордона, который вколотил сверху

«Наггетс» организовали один из лучших моментов сезона НБА.

Центровой «Денвера » Никола Йокич в быстром отрыве исполнил передачу из-за спины на форварда Аарона Гордона , который красиво поставил сверху.

Ассист стал для серба 10-м, что позволило ему оформить трипл-дабл (24 очка, 12 подборов и 10 передач по итогам матча).

«Наггетс» победили «Хит» со счетом 133:113.