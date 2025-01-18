Йокич оформил трипл-дабл благодаря передаче из-за спины на Гордона, который вколотил сверху
«Наггетс» организовали один из лучших моментов сезона НБА.
Центровой «Денвера» Никола Йокич в быстром отрыве исполнил передачу из-за спины на форварда Аарона Гордона, который красиво поставил сверху.
Ассист стал для серба 10-м, что позволило ему оформить трипл-дабл (24 очка, 12 подборов и 10 передач по итогам матча).
«Наггетс» победили «Хит» со счетом 133:113.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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