«Рубин» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:45
«Динамо» сыграет в гостях с «Рубином» в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ак Барс Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 14 тур
1 ноября 14:45, Ак Барс Арена
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2708 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
