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Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 3-й, Смольская – 7-й, Сола – 9-й, Резцова – 28-й, Сливко – 33-й, Наталия Шевченко – 37-й

Халили, Сливко и Смольская пробегут спринт на Кубке Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Спринт, женщины

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Ульяна Нигматуллина

2. Кристина Павлушина

3. Анастасия Халили

4. Виктория Метеля

5. Анастасия Егорова

7. Динара Смольская (Беларусь)

9. Анна Сола (Беларусь)

10. Елизавета Каплина

11. Анастасия Гришина

18. Екатерина Мошкова

21. Полина Плюснина

23. Анастасия Шевченко

24. Валерия Каюмова

26. Ирина Шаклеина (Беларусь)

28. Кристина Резцова

29. Анна Грухвина

33. Виктория Сливко

36. Ирина Казакевич

37. Наталия Шевченко

38. Тамара Дербушева

40. Ксения Воробей (Беларусь)

44. Кира Дюжева

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Беларуси жен
Полина Плюснина
logoИрина Казакевич
logoКристина Резцова
результаты
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoЕкатерина Мошкова
Анастасия Гришина
Елизавета Каплина
logoВиктория Сливко
Ксения Воробей (Шнейдер)
Кира Дюжева
logoАнна Сола
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнна Грухвина
Виктория Метеля
logoАнастасия Егорова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
спринт (жен)
Кристина Павлушина
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoКубок Содружества
logoАнастасия Шевченко
logoАнастасия Халили (Гореева)
Тамара Дербушева (Воронина)
logoсборная России жен
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