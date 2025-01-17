Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 3-й, Смольская – 7-й, Сола – 9-й, Резцова – 28-й, Сливко – 33-й, Наталия Шевченко – 37-й
Халили, Сливко и Смольская пробегут спринт на Кубке Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
4-й этап
Демино
Спринт, женщины
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Кристина Павлушина
7. Динара Смольская (Беларусь)
9. Анна Сола (Беларусь)
10. Елизавета Каплина
11. Анастасия Гришина
18. Екатерина Мошкова
21. Полина Плюснина
23. Анастасия Шевченко
24. Валерия Каюмова
26. Ирина Шаклеина (Беларусь)
28. Кристина Резцова
29. Анна Грухвина
33. Виктория Сливко
36. Ирина Казакевич
37. Наталия Шевченко
38. Тамара Дербушева
40. Ксения Воробей (Беларусь)
44. Кира Дюжева
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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