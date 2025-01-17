«Ман Сити» объявил о новом контракте с Холандом на 10 лет

Эрлинг Холанд подписал 10-летний контракт с «Манчестер Сити».

Клуб официально объявил о новом соглашении с форвардом. Срок – до 2034 года.

Фото: mancity.com

Ранее сообщалось , что контракт стал одним из самых крупных в истории спорта.

В 21 матче этого сезона АПЛ Эрлинг забил 16 голов. Статистику нападающего, выступающего за «Ман Сити » с 2022 года, можно найти здесь .