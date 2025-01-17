«Либо пан, либо пропал». Царукян поставит $500 тысяч на свою победу в бою с Махачевым
Арман Царукян поставит 500 тысяч долларов на свою победу в бою с Исламом Махачевым.
«Я бы на месте болельщиков все деньги на себя поставил, так как я буду андердогом. Я буду андердогом, коэффициент будет большой, поэтому на Ислама нет смысла ставить.
Я и собираюсь ставить все, что у меня есть. Я могу поставить на свою победу, на поражение не могу. Поэтому я поставлю все, что у меня есть – 500 тысяч долларов. Либо пан, либо пропал», – заявил Царукян в интервью блогеру Армену Мкртчяну.
19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Fight Time
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