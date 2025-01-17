Буше забил 144-й гол за «Авангард», повторив рекорд клуба в КХЛ

Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард», повторив рекорд клуба в КХЛ.

Нападающий забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Теперь на счету Рида Буше 258 (144+114) баллов в 264 играх за омский клуб.

Он повторил достижение Александра Пережогина (144 гола).