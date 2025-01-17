Буше забил 144-й гол за «Авангард», повторив рекорд клуба в КХЛ
Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард», повторив рекорд клуба в КХЛ.
Нападающий забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА.
Теперь на счету Рида Буше 258 (144+114) баллов в 264 играх за омский клуб.
Он повторил достижение Александра Пережогина (144 гола).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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