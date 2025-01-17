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Сборная Бельгии объявила об увольнении Тедеско после 2 лет работы: «Спасибо, Доменико»

Доменико Тедеско уволен из сборной Бельгии.

«Спасибо, Доменико, за твою приверженность и страсть в течение последних двух лет. Желаем тебе всего наилучшего в будущем!» – говорится в сообщении сборной.

Контракт Тедеско, назначенного на пост 8 февраля 2023 года, был рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед и по шесть раз сыграв вничью и проиграв.

Ранее сообщалось, что команду могут возглавить Руди Гарсия или Тьерри Анри.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница сборной Бельгии в X
logoСборная Бельгии по футболу
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logoДоменико Тедеско
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