Сборная Бельгии объявила об увольнении Тедеско после 2 лет работы: «Спасибо, Доменико»
Доменико Тедеско уволен из сборной Бельгии.
«Спасибо, Доменико, за твою приверженность и страсть в течение последних двух лет. Желаем тебе всего наилучшего в будущем!» – говорится в сообщении сборной.
Контракт Тедеско, назначенного на пост 8 февраля 2023 года, был рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед и по шесть раз сыграв вничью и проиграв.
Ранее сообщалось, что команду могут возглавить Руди Гарсия или Тьерри Анри.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница сборной Бельгии в X
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