Сборная Бельгии объявила об увольнении Тедеско после 2 лет работы: «Спасибо, Доменико»

Доменико Тедеско уволен из сборной Бельгии.

«Спасибо, Доменико , за твою приверженность и страсть в течение последних двух лет. Желаем тебе всего наилучшего в будущем!» – говорится в сообщении сборной.

Контракт Тедеско, назначенного на пост 8 февраля 2023 года, был рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед и по шесть раз сыграв вничью и проиграв.

Ранее сообщалось , что команду могут возглавить Руди Гарсия или Тьерри Анри.