Умер 3-й бомбардир в истории «МЮ» Денис Лоу. Ему принадлежит рекорд клуба по голам за сезон

Умер бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу.

Экс-футболисту сборной Шотландии было 84 года.

Лоу занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед » всех времен после Бобби Чарльтона и Уэйна Руни – 237 голов в 404 официальных матчах.

Кроме того, Лоу принадлежит рекорд «МЮ» по количеству забитых мячей за сезон (46 в сезоне-1963/64). За карьеру в «Юнайтед» Лоу сделал 14 хет-триков и 4 покера.

«Манчестер Сити » также почтил память Лоу. Этот клуб стал его последним в карьере, там же он играл еще до перехода в «МЮ» – в 1960-1961 годах. Лоу тоже выступал за «Хаддерсфилд» и «Торино».

Умер Денис Лоу. Правда, что его гол за «Сити» отправил «МЮ» во второй дивизион?