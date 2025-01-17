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Умер 3-й бомбардир в истории «МЮ» Денис Лоу. Ему принадлежит рекорд клуба по голам за сезон

Умер бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу.

Экс-футболисту сборной Шотландии было 84 года.

Лоу занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» всех времен после Бобби Чарльтона и Уэйна Руни – 237 голов в 404 официальных матчах.

Кроме того, Лоу принадлежит рекорд «МЮ» по количеству забитых мячей за сезон (46 в сезоне-1963/64). За карьеру в «Юнайтед» Лоу сделал 14 хет-триков и 4 покера.

«Манчестер Сити» также почтил память Лоу. Этот клуб стал его последним в карьере, там же он играл еще до перехода в «МЮ» – в 1960-1961 годах. Лоу тоже выступал за «Хаддерсфилд» и «Торино».

Умер Денис Лоу. Правда, что его гол за «Сити» отправил «МЮ» во второй дивизион?

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Денис Лоу
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logoМанчестер Юнайтед
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