Бителло близок к переходу из «Динамо» в «Ботафого» за 18 млн евро и бонусы (Иван Карпов)

«Ботафого» продвинулся в переговорах о трансфере Бителло.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что полузащитник «Динамо» близок к переходу в бразильскую команду за 18 млн евро плюс бонусы. Клубы общаются напрямую и уже близки к достижению компромисса.

Сообщалось , что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 матчах Мир РПЛ и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ