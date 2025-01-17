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Бителло близок к переходу из «Динамо» в «Ботафого» за 18 млн евро и бонусы (Иван Карпов)

«Ботафого» продвинулся в переговорах о трансфере Бителло.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что полузащитник «Динамо» близок к переходу в бразильскую команду за 18 млн евро плюс бонусы. Клубы общаются напрямую и уже близки к достижению компромисса.

Сообщалось, что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 матчах Мир РПЛ и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoБителло
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
деньги
возможные трансферы
logoБотафого
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