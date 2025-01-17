Бителло близок к переходу из «Динамо» в «Ботафого» за 18 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
«Ботафого» продвинулся в переговорах о трансфере Бителло.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что полузащитник «Динамо» близок к переходу в бразильскую команду за 18 млн евро плюс бонусы. Клубы общаются напрямую и уже близки к достижению компромисса.
Сообщалось, что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.
В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 матчах Мир РПЛ и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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