Касаткина впервые вышла во вторую неделю Australian Open
Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала Australian Open.
Она обыграла Юлию Путинцеву – 7:5, 6:1.
Касаткина 10-й раз выступает в основной сетке Australian Open и впервые дошла до второй недели.
На «Больших шлемах» она сделала это седьмой раз и впервые с US Open-2023.
Дальше россиянка, в первых трех матчах отдавшая всего 12 геймов, сыграет с восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.
Опубликовал: Павел Ниткин
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