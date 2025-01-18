Касаткина впервые вышла во вторую неделю Australian Open

Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла Юлию Путинцеву – 7:5, 6:1.

Касаткина 10-й раз выступает в основной сетке Australian Open и впервые дошла до второй недели.

На «Больших шлемах» она сделала это седьмой раз и впервые с US Open-2023.

Дальше россиянка, в первых трех матчах отдавшая всего 12 геймов, сыграет с восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.