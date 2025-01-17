Арман Царукян – о вылете с UFC 311: «Травма спины – это правда. С нетерпением жду возможности подраться за титул»
Арман Царукян прокомментировал вылет с боя против Ислама Махачева.
«К сожалению, вынужден сообщить, что я отказался от участия на UFC 311 из-за травмы спины, это правда. Это самое трудное решение в моей бойцовской карьере.
Я бы хотел поблагодарить UFC за понимание. С нетерпением жду возможности провести первый титульник в карьере. Спасибо вам всем за поддержку», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян.
Официально: Ислам Махачев подерется с Ренато Мойкано за титул UFC в Лос-Анджелесе
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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