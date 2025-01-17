Елена Вяльбе: «Международные коллеги завидуют соревнованиям, которые у нас проходят»

Елена Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют турнирам в России.

С 16 по 19 января в Казани проходит этап Кубка России по лыжным гонкам.

«Татарстан – самый спортивный регион нашей страны. Поэтому пусть все вам завидуют! Продолжайте в том же духе. У меня есть некоторые данные, но я хочу рассказать о них простыми словами. За последние годы в Республике Татарстан наблюдается просто абсолютный взлет. Вы были впереди всех не только в нашей стране, но, я уверена, даже в мире.

Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят.

В настоящее время мы имеем лыжно-биатлонный комплекс «Мирный», который в прошлом году удачно был открыт. Комплекс имеет международный сертификат, то есть мы можем проводить здесь все соревнования, даже уровня Кубка мира», – сказала глава ФЛГР .