7

Глушаков поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Вашей экспертности могут позавидовать даже тренеры! Спасибо, что показываете нам футбол и другие виды спорта на таком высоком уровне!»

Денис Глушаков: экспертности «Матч ТВ» позавидуют даже тренеры.

Денис Глушаков опубликовал сообщение в связи с 10-летием «Матч ТВ».

«Телеканал «Матч ТВ», мои поздравления с первой круглой датой, коллеги!

Спасибо, что показываете нам футбол и другие виды спорта на таком высоком уровне! Вашей экспертности могут позавидовать даже тренеры!😁» – написал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
