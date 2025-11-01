Глушаков поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Вашей экспертности могут позавидовать даже тренеры! Спасибо, что показываете нам футбол и другие виды спорта на таком высоком уровне!»
Денис Глушаков: экспертности «Матч ТВ» позавидуют даже тренеры.
Денис Глушаков опубликовал сообщение в связи с 10-летием «Матч ТВ».
«Телеканал «Матч ТВ», мои поздравления с первой круглой датой, коллеги!
Спасибо, что показываете нам футбол и другие виды спорта на таком высоком уровне! Вашей экспертности могут позавидовать даже тренеры!😁» – написал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
