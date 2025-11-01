Слот о словах про длинные передачи: «Говорят, я оправдываюсь, хотя просто объясняю, в чем у «Ливерпуля» были сложности. Если 9 из 10 команд используют такое, справедливо будет это отметить»

Арне Слот вновь порассуждал о стиле команд АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о командах АПЛ, использующих длинные передачи.

Нидерландец заявил ранее: «Главное отличие сезона – стили соперников. 178 длинных передач в семи матчах АПЛ, еще 59 – против «МЮ».

Слота спросили об этом в преддверии матчей против «Астон Виллы» и «Манчестер Сити», которые реже играют длинными передачами.

«Они тоже очень хороши в этом. «Челси» сыграл с нами в свой футбол – они начинали атаки из глубины, и мы тот матч тоже не выиграли.

Когда после игры меня спрашивают, почему нам было трудно, я стараюсь объяснить и даю на это ответ. А потом мне говорят, что я ищу оправдания, хотя я просто объясняю. Я попытался сделать это впервые после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2), потому что до этого мне казалось, что будет глупо об этом говорить – я не был на 100% уверен, замечают ли все то, что видим мы. Тогда я недооценил множество аналитиков по всей стране.

Но если это происходит после десятого матча, и девять из них соперники были сосредоточены на длинных передачах, думаю, справедливо будет это отметить – не раскрывая при этом глаза нашим будущим оппонентам.

Эти две команды, с которыми мы теперь встретимся, действительно больше выстраивают игру от своих ворот, но они тоже очень хороши в этом. «Сити» – команда, которая здорово прессингует высоко, но я видел, что «Вилла» не раз выходила из-под этого прессинга. И, если я не ошибаюсь, они выиграли тот матч благодаря стандарту. Так что снова о важности стандартных положений», – сказал Слот.