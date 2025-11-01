Наингголан ненавидит отца: «Из-за него мы оказались в центре соцобеспечения. Мама постоянно работала, чтобы у нас были деньги на еду, иногда я не видел ее по два дня»

Раджа Наингголан рассказал, что ненавидит своего отца.

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан, выступающий за «Локерен-Темсе», объяснил, почему ненавидит своего отца.

«Из-за моего отца мы оказались в Государственном центре социального обеспечения. Через некоммерческую организацию «Матери для матерей» мы иногда получали пакеты с одеждой и продуктовые наборы.

Моя мама постоянно работала, а потом стала подрабатывать в кафе, не жалея себя. Иногда я не видел ее по два дня. Так она старалась, чтобы у нас каждый день были деньги на еду. Моя мать делала все, что могла, чтобы мы с сестрой ни в чем не нуждались. Вот почему я так сильно ненавижу своего отца», – сказал Наингголан в эфире Het Huis.