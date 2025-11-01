Агент Барбоза о Батракове: «Ему еще рано уходить из РПЛ. Нужно посмотреть, как он проведет вторую часть сезона. Внимание от всех скаутов к нему есть»
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе Алексея Батракова в европейский чемпионат.
– Думаю, Алексей может перейти в европейский клуб только летом. Мне кажется, Батракову еще рано уходить из РПЛ. Надо подождать окончания сезона.
То, что Алексей делает на поле, это очень интересно и привлекает большое внимание. Нужно посмотреть, как Батраков проведет вторую часть сезона. Главное, что есть большое внимание к нему от всех скаутов. Нужно, чтобы Алексей продолжил играть на высоком уровне.
– Как лично вы оцениваете Батракова?
– У Алексея большой потенциал. Надо понимать, что это только начало его карьеры. Стоит внимательно следить за игрой Батракова. У него есть все, чтобы стать отличным футболистом, – сказал Барбоза.
Полузащитник «Локомотива» Батраков возглавляет список бомбардиров Мир РПЛ с 10 мячами.
Гурцкая о Батракове: «Есть интерес «Интера» и «Ювентуса». Скаут «Атлетико» приезжал»