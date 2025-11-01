  • Спортс
  • Агент Барбоза о Батракове: «Ему еще рано уходить из РПЛ. Нужно посмотреть, как он проведет вторую часть сезона. Внимание от всех скаутов к нему есть»
Агент Барбоза о Батракове: «Ему еще рано уходить из РПЛ. Нужно посмотреть, как он проведет вторую часть сезона. Внимание от всех скаутов к нему есть»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе Алексея Батракова в европейский чемпионат. 

– Думаю, Алексей может перейти в европейский клуб только летом. Мне кажется, Батракову еще рано уходить из РПЛ. Надо подождать окончания сезона.

То, что Алексей делает на поле, это очень интересно и привлекает большое внимание. Нужно посмотреть, как Батраков проведет вторую часть сезона. Главное, что есть большое внимание к нему от всех скаутов. Нужно, чтобы Алексей продолжил играть на высоком уровне.

Как лично вы оцениваете Батракова?

– У Алексея большой потенциал. Надо понимать, что это только начало его карьеры. Стоит внимательно следить за игрой Батракова. У него есть все, чтобы стать отличным футболистом, – сказал Барбоза. 

Полузащитник «Локомотива» Батраков возглавляет список бомбардиров Мир РПЛ с 10 мячами. 

Гурцкая о Батракове: «Есть интерес «Интера» и «Ювентуса». Скаут «Атлетико» приезжал»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoПаулу Барбоза
