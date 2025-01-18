Дорофеев сделал передачу в матче с «Каролиной». У него 7 (5+2) очков в 3 последних играх
Павел Дорофеев сделал передачу в матче с «Каролиной».
Форвард «Вегаса» ассистировал при шайбе Ши Теодора в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:3).
На счету 24-летнего россиянина 28 (19+9) очков в 45 играх в сезоне при полезности «минус 7». В трех последних матчах – 7 (5+2) баллов.
Сегодня Дорофеев (17:28, 3:27 – в большинстве, «минус 1») 1 раз бросил в створ и трижды промахнулся, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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