Малкин не забил в 5-м матче кряду: 1 бросок и 6 минут штрафа за 15:45 против «Баффало». У него 8+25 в 43 играх

Евгений Малкин продлил безголевую серию до 5 матчей.

Форвард «Питтсбурга » не отметился результативными действиями в игре с «Баффало» (5:2).

В 43 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 33 (8+25) очка.

Сегодня за 15:45 (1:40 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, 6 минут штрафа, полезность – «плюс 1».