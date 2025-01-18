Малкин не забил в 5-м матче кряду: 1 бросок и 6 минут штрафа за 15:45 против «Баффало». У него 8+25 в 43 играх
Евгений Малкин продлил безголевую серию до 5 матчей.
Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре с «Баффало» (5:2).
В 43 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 33 (8+25) очка.
Сегодня за 15:45 (1:40 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, 6 минут штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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