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  • РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике, «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера»
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РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике, «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера»

Комитет по этике изучит заявления Артема Дзюбы насчет «Локомотива».

«Матч ТВ» передает, что президент Мир РПЛ Александр Алаев попросил провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения регламента по этике.

Отмечается, что речь идет о п.1 и п.2 статьи 15, где говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц», а также что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

В письме, направленном РПЛ в РФС 27 декабря, указывается, что по инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью, ее результаты находятся в приложении.

Премьер-лига считает, что от Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».

«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoЛокомотив
logoАлександр Алаев
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комитет по этике
происшествия
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