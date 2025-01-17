Симеоне о спорных судейских решениях в матче «Реал» – «Сельта»: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются»
Диего Симеоне не удивлен спорными судейскими решениями в матче «Реала».
Мадридцы вчера разгромили «Сельту» (5:2) в Кубке Испании. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.
– Я не смотрел вчерашний матч, но мне сказали, что были такие эпизоды, которые случаются уже сто лет. Я не знаю, чему люди удивляются.
– Можно ли конкурировать с такими командами?
– Да, все это делали на протяжении ста лет и продолжают делать. Разумеется, это возможно, – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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