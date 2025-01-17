Симеоне о спорных судейских решениях в матче «Реал» – «Сельта»: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются»

Диего Симеоне не удивлен спорными судейскими решениями в матче «Реала».

Мадридцы вчера разгромили «Сельту» (5:2) в Кубке Испании. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга .

– Я не смотрел вчерашний матч, но мне сказали, что были такие эпизоды, которые случаются уже сто лет. Я не знаю, чему люди удивляются.

– Можно ли конкурировать с такими командами?

– Да, все это делали на протяжении ста лет и продолжают делать. Разумеется, это возможно, – сказал главный тренер «Атлетико ».