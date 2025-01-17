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Симеоне о спорных судейских решениях в матче «Реал» – «Сельта»: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются»

Диего Симеоне не удивлен спорными судейскими решениями в матче «Реала».

Мадридцы вчера разгромили «Сельту» (5:2) в Кубке Испании. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.

– Я не смотрел вчерашний матч, но мне сказали, что были такие эпизоды, которые случаются уже сто лет. Я не знаю, чему люди удивляются.

– Можно ли конкурировать с такими командами?

– Да, все это делали на протяжении ста лет и продолжают делать. Разумеется, это возможно, – сказал главный тренер «Атлетико».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Хосе Мунуэра Монтеро
logoАтлетико
logoВиллиот Сведберг
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoКубок Испании
logoсудьи
logoАндрей Лунин
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