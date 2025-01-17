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Свищев о возвращении пива на стадионы: «Достигнуто принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно»

Дмитрий Свищев заявил о работе по возвращению продаж пива на стадионах России.

Ранее планировалось, что обсуждение законопроекта, который позволит возобновить продажу пива на спортивных объектах, пройдет в Госдуме 24 декабря. Однако круглый стол не состоялся из-за того, что не удалось собрать кворум.«Вопрос о возвращении пива на стадионы сдвинулся с места. Принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно, достигнуто.

Законопроект дорабатывается, после чего состоится круглый стол в Думе. К нему будут привлечены представители других видов спорта, помимо футбола.

Также прорабатывается вопрос распределения средств от рекламы пива на детско-юношеский спорт и улучшение инфраструктуры клубов. За целевым расходованием средств будет установлен контроль», – заявил депутат Госдумы. В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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