По заявлению Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело о мошенничестве

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов » имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве в ответ на соответствующий запрос.

В региональном главке МВД уточнили, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению, поэтому подробности дела не привели.

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