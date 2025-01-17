Глава «Царьграда» Малофеев: «Когда РФС возглавляет глава «Газпромнефти», «Матч ТВ» получает зарплату в «Газпром-Медиа», а «Зенит» принадлежит «Газпрому», какое это мошенничество? Это монополия»
Константин Малофеев прокомментировал открытие уголовного дела о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«Как открыли, так и закроют. Когда РФС возглавляет глава «Газпромнефти», спортивный канал «Матч ТВ» со всеми комментаторами получает зарплату в «Газпром-Медиа», а бессменный чемпион «Зенит» принадлежит «Газпрому», какое же это мошенничество? Это монополия.
Монополия устанавливает в нашем футболе правила так, как ей, монополии, выгодно.
Она этого не скрывает, а мошенничество – это тайное хищение. Так что все мы, болельщики футбола России, конечно, желаем губернатору Федорищеву успехов в поиске мошенников. Но сомневаемся в том, что это получится», – написал Малофеев в своем телеграм-канале.
А вот и уголовное дело по заявлению губернатора Федорищева. Расследуют мошенничество
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