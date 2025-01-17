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Ротенберг выложил рейтинг, где у СКА самая высокая посещаемость в мире: «Петербург задает тренд мировому хоккею. Проделана огромная работа. Спасибо «Газпрому» за неоценимую помощь!»

Роман Ротенберг выложил список самых посещаемых хоккейных арен мира.

Первое место в рейтинге, опубликованном тренером СКА, занимает «СКА-Арена», второе – арена «Монреаля», третье – «Детройта».

«СКА – самый посещаемый клуб в мире с аншлагами на каждом матче. С такой потрясающей поддержкой болельщиков Санкт-Петербург задает тренд всему мировому хоккею.

Мы долгие годы шли к этому достижению: Ждановка, Юбилейный, Ледовый – и вот теперь «СКА-Арена». Проделана огромная работа, ведь в свое время никто не верил, что СКА сможет заполнять даже Ледовый дворец, на который тогда ходило по 2 тысячи человек, но при помощи ПАО «Газпром» мы смогли все изменить. Огромная благодарность за долгие годы сотрудничества и неоценимую помощь!

При строительстве «СКА-Арены» тоже было много скептиков, но мы на деле доказали, что в России можно регулярно собирать на хоккее больше 20 тысяч человек. Это комплексная работа: речь не только о комфорте для болельщиков, но и о рисунке игры, результативности команды.

После каждой игры благодарю всех, кто нас поддерживает, приходит на трибуны и гонит команду вперед. Это не пустые слова, я, тренерский штаб, хоккеисты – мы очень ценим наших болельщиков. Проводить домашние матчи в такой атмосфере, при такой поддержке – мечта любого спортсмена. Для нас эта мечта стала явью.

С самой большой посещаемостью в мире мы обязаны показывать лучший в мире хоккей и в атаке, и в обороне.

Ждем скорейшего возвращения на лед наших лидеров: Женю Кузнецова, Марата Хайруллина, Мишу Воробьева, Пашу Акользина, Никиту Зайцева. Желаю здоровья всем хоккеистам, а заодно и болельщикам.

Ждем всех на «СКА-Арене» на ближайших матчах, будем побеждать вместе! Всем добра!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81

Медведев о посещаемости СКА: «Петербург – спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. Для нас важен каждый зритель»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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