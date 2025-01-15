Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграет с «Дамаком», «Аль-Ахли» Фирмино – с «Аль-Холудом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Таавуном» в пятницу

Сегодня стартует 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

В среду «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда сыграет в гостях с «Дамаком», «Аль-Ахли » Роберто Фирмино – с «Аль-Холудом».

В четверг «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится с «Аль-Раэдом».

В пятницу «Аль-Наср » Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» на выезде.

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии