Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграет с «Дамаком», «Аль-Ахли» Фирмино – с «Аль-Холудом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Таавуном» в пятницу
Сегодня стартует 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии.
В среду «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет в гостях с «Дамаком», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино – с «Аль-Холудом».
В четверг «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится с «Аль-Раэдом».
В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» на выезде.
Чемпионат Саудовской Аравии
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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