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  • Тренер сборной России по гребному слалому: «Чехи нас сторонятся. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся»
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Тренер сборной России по гребному слалому: «Чехи нас сторонятся. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся»

Тренер сборной России по гребному слалому рассказал о негативном отношении чехов.

Ранее стало известно, что восемь спортсменов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус.

«С международной федерацией у нас в принципе отношения хорошие, они нас уже допускали до соревнований в прошлом году, но принимающая сторона не дала нам возможности поехать. Поэтому мы продолжаем прорабатывать этот вопрос.

Основной момент – как общественность воспримет наше участие в соревнованиях. Мы сейчас находимся в Австралии, по плану у нас участие в двух соревнованиях, а также в октябре чемпионат мира, к которому мы собственно и готовимся.

От того, как нас примет общественность, международная федерация будет вносить свои коррективы по допуску на остальные соревнования. По предварительной договоренности они нас пускают практически на все соревнования сезона.

Большинство спортсменов и тренеров были рады нас видеть после трехлетней паузы. Со многими у нас были хорошие отношения, поэтому большинство совершенно нормально отреагировало. Все позитивно.

Да, есть те, кто нас сторонится. В частности, чехи. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся», – сказал Максим Образцов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
ICF (International Canoe Federation)
Максим Образцов
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