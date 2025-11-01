У Шешко 2 гола в 11 матчах за «МЮ» после трансфера из «Лейпцига» за 76,5+8,5 млн евро
Беньямин Шешко забил лишь 2 гола в 11 матчах за «Манчестер Юнайтед».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко провел очередную игру без забитых мячей.
Сегодня манкунианцы сыграли вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 2:2 в 10-м туре АПЛ. Словенский футболист вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.
Всего на счету Шешко 2 гола и 1 результативный пас в 11 матчах за «Юнайтед» во всех турнирах. Он перешел в английский клуб из «Лейпцига» этим летом за 76,5+8,5 млн евро.
Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
