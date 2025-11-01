У Шешко 2 гола в 11 матчах за «МЮ» после трансфера из «Лейпцига» за 76,5+8,5 млн евро

Беньямин Шешко забил лишь 2 гола в 11 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Нападающий «Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко провел очередную игру без забитых мячей.

Сегодня манкунианцы сыграли вничью с «Ноттингем Форест » со счетом 2:2 в 10-м туре АПЛ . Словенский футболист вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

Всего на счету Шешко 2 гола и 1 результативный пас в 11 матчах за «Юнайтед» во всех турнирах. Он перешел в английский клуб из «Лейпцига» этим летом за 76,5+8,5 млн евро.

