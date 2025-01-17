Холанд будет получать 500 000 фунтов в неделю по новому контракту с «Сити» – больше всех в АПЛ (The Guardian)

Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Нападающий продлил контракт с «Манчестер Сити » до 2034 года.

The Guardian сообщает, что норвежец будет зарабатывать примерно 500 000 фунтов в неделю без учета премий.

По данным Capology , ни один другой футболист АПЛ не получает больше 400 тысяч (столько «горожане» платят Кевину де Брюйне).

Холанд «написал письмо» защитникам АПЛ, продлив контракт с «Сити»: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь»