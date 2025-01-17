Холанд будет получать 500 000 фунтов в неделю по новому контракту с «Сити» – больше всех в АПЛ (The Guardian)
Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Нападающий продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.
The Guardian сообщает, что норвежец будет зарабатывать примерно 500 000 фунтов в неделю без учета премий.
По данным Capology, ни один другой футболист АПЛ не получает больше 400 тысяч (столько «горожане» платят Кевину де Брюйне).
Холанд «написал письмо» защитникам АПЛ, продлив контракт с «Сити»: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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