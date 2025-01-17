Лыжи. Кубок мира. Гульберг, Крюгер, Нисканен, Поромаа, Фермойлен, Ангер, Масгрэйв выступят в коньковой «разделке» на 10 км
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
4-й этап
Ле Рус, Франция
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
14. Лукас Бегль (Германия)
18. Калле Халварссон (Швеция)
19. Бен Огден (США)
26. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)
27. Жюль Лапьер (Франция)
29. Эдвин Ангер (Швеция)
33. Фридрих Мох (Германия)
35. Уго Лапалю (Франция)
37. Пол Гульберг (Норвегия)
39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
41. Вильям Поромаа (Швеция)
45. Матис Делож (Франция)
47. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
49. Мика Фермойлен (Австрия)
55. Йенс Бурман (Швеция)
57. Ииво Нисканен (Финляндия)
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем