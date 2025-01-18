Хвича перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро
Хвича Кварацхелия стал игроком «ПСЖ».
Вингер «Наполи» официально перешел в клуб из Парижа и подписал контракт до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что за 23-летнего игрока сборной Грузии «ПСЖ» заплатит 70 миллионов евро. В новой команде Хвича будет получать около 9 млн евро в год, еще 2 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Фото: psg.fr
В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Напомним, что за парижан выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «ПСЖ»
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