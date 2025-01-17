Официально: Ислам Махачев подерется с Ренато Мойкано за титул UFC в Лос-Анджелесе
Ренато Мойкано заменит Армана Царукяна в титульнике UFC.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Ренато Мойкано за титул UFC в легком весе.
Изначально соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но он выбыл из-за травмы.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Даны Уайта
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