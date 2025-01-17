В СКА прошел «мозговой штурм» после 4-го поражения подряд. Усилена работа с вратарями («Матч ТВ»)

В СКА прошел «мозговой штурм» по поводу серии из четырех поражений.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

В четверг СКА дома проиграл «Северстали» со счетом 4:7. На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков в 45 играх.

В следующем матче, 21 января, СКА сыграет против «Локомотива».

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил , что в пятницу у него состоится разговор с тренерским штабом и лидерами команды по поводу последних результатов.

«Четыре дня между матчами чемпионата КХЛ клуб из Санкт‑Петербурга проведет в тренировках. Облегченный режим может быть только у тех игроков, которые получают очень много времени на льду. Например, это Александр Никишин , который лидирует в КХЛ по этому показателю. Или Сергей Плотников – пятый среди всех форвардов КХЛ.

Да, в пятницу в самом деле в СКА прошел, можно сказать, мозговой штурм, как исправить ситуацию. Усилена работа с вратарями, причем к процессу подключается бывший вратарь и аналитик СКА Никита Стариков.

Важно, чтобы голкиперы чувствовали еще больше поддержки и получали уверенность в себе. В ближайших матчах первым вратарем будет Егор Заврагин , но вообще к плей‑офф полноценно готовятся все три голкипера.

К сожалению, в команде много травмированных, и в раздевалке гуляет вирус гриппа. Это осложняет работу. Тем не менее за четыре дня нужно максимально тренировать возврат нападающих в оборону, улучшать большинство и подтягивать тактику.

Теория, лед, зал – идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы стабилизировать состав и максимально сохранить звенья с учетом болезней и травм. Мотивация у хоккеистов СКА высокая. Все хотят улучшать игровую дисциплину, приносить результат.

Ближайшая задача – победа в следующих матчах и подготовка к плей‑офф», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.